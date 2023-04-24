Сысоев Василий Кузмич
Место рождения
Дата рождения11.12.1901
Дата смерти01.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901
Рождение ребёнка
05.04.1933
Дочь: Рагозинникова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
09.12.1934
Сын: Сысоев Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна
Военная служба
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсим Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1966