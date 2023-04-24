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Сысоев Василий Кузмич

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Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

11.12.1901

Дата смерти

01.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901

Отец: Сысоев Козма Иванович

Мать: Сысоева Александра Федоровна

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.04.1933

Дочь: Рагозинникова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1934

Сын: Сысоев Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная служба
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсим Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Попова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Валентина Степановна

Смерть
01.11.1966
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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