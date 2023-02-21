Сарайкин Иван Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Сарайкин Фома Михайлович
Мать: Сарайкин Анна Савельевна
Рождение ребёнка
18.07.1930
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Марина
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Марина
Смерть
1943
Погиб на Курской дуге