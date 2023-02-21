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Сарайкин Иван Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сарайкин Фома Михайлович

Мать: Сарайкин Анна Савельевна

Рождение ребёнка
18.07.1930

Сын: Сарайкин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Марина

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Марина

Смерть
1943
Погиб на Курской дуге
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