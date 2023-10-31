Кокорина Акулина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 448
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 642
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно