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Кокорина Акулина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Данило Петров

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 448
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 642
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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