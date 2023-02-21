Надеждина Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждина Параскева Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Скворцова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеждин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеждин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич

Смерть
1884
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