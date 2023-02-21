Надеждина Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Скворцова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надеждин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Надеждин Иван Яковлевич
Смерть
1884