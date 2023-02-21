Шадчин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Егор
Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина (Лиза?)
Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Павел
Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяшина Анфуза
Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно