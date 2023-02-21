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Шадчин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Егор

Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина (Лиза?)

Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Павел

Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяшина Анфуза

Мать ребёнка: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадчина (шадрин В Некоторых) Аксинья Устиновна

Смерть
Неизвестно
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