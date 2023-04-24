Искан Бикчентаев
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бикчентай Бикбовов
Мать: Зульканифа
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фархижиган Исканова
Мать ребёнка: Баркей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фархиниса Исканова
Мать ребёнка: Баркей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тимиркей Исканов
Мать ребёнка: Баркей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тимерша Исканов
Мать ребёнка: Баркей
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шамсирвана Исканова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно