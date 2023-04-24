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Искан Бикчентаев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бикчентай Бикбовов

Мать: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фархижиган Исканова

Мать ребёнка: Баркей

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фархиниса Исканова

Мать ребёнка: Баркей

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимиркей Исканов

Мать ребёнка: Баркей

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тимерша Исканов

Мать ребёнка: Баркей

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шамсирвана Исканова

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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