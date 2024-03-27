Максютов Хайревара
Место рождениядер. Зилим-Каран
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максютов Илалетдин
дер. Зилим-Каран
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Максютов Венер Хайревара Улы
Мать ребёнка: Максютова Василя
д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
01.04.1939
Сын: Максютов Флюр
Мать ребёнка: ?
деревня Зилим-Караново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максютова Василя
деревня Зилим-Караново, Россия
Смерть
Неизвестно