Максютов Хайревара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютов Хайревара

Место рождения

дер. Зилим-Каран

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максютов Илалетдин

Мать: не указана

дер. Зилим-Каран
Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Максютов Венер Хайревара Улы

Мать ребёнка: Максютова Василя

д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Максютов Флюр

Мать ребёнка: ?

деревня Зилим-Караново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максютова Василя

деревня Зилим-Караново, Россия
Смерть
Неизвестно
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