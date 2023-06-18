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Муртазалиев Мурад Тажудинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1989

Отец: Муртазалиев Тажудин Нурдинович

Мать: Юзбекова Лимат Гаджимирзаевна

Бракосочетание
18.08.2016

Жена: Рагимова Эльвира Фейтуллаевна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
05.07.2017

Дочь: Муртазалиева Марьям Мурадовна

Мать ребёнка: Рагимова Эльвира Фейтуллаевна

Рождение ребёнка
17.08.2018

Дочь: Муртазалиева Ясмина Мурадовна

Мать ребёнка: Рагимова Эльвира Фейтуллаевна