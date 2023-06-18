Муртазалиев Мурад Тажудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1989
Бракосочетание
18.08.2016
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
05.07.2017
Дочь: Муртазалиева Марьям Мурадовна
Мать ребёнка: Рагимова Эльвира Фейтуллаевна
Рождение ребёнка
17.08.2018
Дочь: Муртазалиева Ясмина Мурадовна
Мать ребёнка: Рагимова Эльвира Фейтуллаевна