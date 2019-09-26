Чибисова (Радина) Рима Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти26.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Отец: Радин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Алексеевич
Смерть
26.09.2019