Чибисова (Радина) Рима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧибисова (Радина) Рима Петровна

Чибисова (Радина) Рима Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

26.09.2019

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Радин Петр Васильевич

Мать: Сулина Калиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Алексеевич

Смерть
26.09.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close