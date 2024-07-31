Некрасов Дмитрий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Некрасова Иульяния Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1915
Дочь: Некрасова Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Георгиева
Смерть
Неизвестно