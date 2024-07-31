Некрасов Дмитрий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Дмитрий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Георгиева

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Некрасова Иульяния Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1915

Дочь: Некрасова Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Георгиева

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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