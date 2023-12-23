Халюшева Младшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшева Младшая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Халюшев Надрша

Мать: Халюшева Мяхибя

Смерть
Неизвестно
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