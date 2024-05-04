(Ахметова) Кульжиян Габдулбарыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахметова) Кульжиян Габдулбарыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ахметов ГабдулБарый Нурахмет улы

Мать: Ахметова (Гайсина) Сажида Мажитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупенов Сальбан Жумагулович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Сандугаш

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Сагида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Сауле

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1968

Сын: Рашат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Жанат

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2017

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