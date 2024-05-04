(Ахметова) Кульжиян Габдулбарыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Сандугаш
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Сагида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Сауле
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1968
Сын: Рашат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Жанат
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2017