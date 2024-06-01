Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Лариса Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Сергей Александров
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Юрий Александров
Отец ребёнка: Левченко Саша
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Левченко Алена Александровна
Отец ребёнка: Левченко Саша
Смерть
2019