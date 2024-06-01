Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Лариса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Сергей Александров

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Юрий Александров

Отец ребёнка: Левченко Саша

Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Левченко Алена Александровна

Отец ребёнка: Левченко Саша

Смерть
2019

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