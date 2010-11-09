Бутенко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2010

Отец: Бутенко Иван Васильевич

Мать: Бутенко Валентина Сергеевна

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