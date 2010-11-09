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Бутенко Андрей Иванович
Бутенко Андрей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Бутенко Иван Васильевич
Мать
Бутенко Валентина Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2010
Отец:
Бутенко Иван Васильевич
Мать:
Бутенко Валентина Сергеевна
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