Баранов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Баранов Иосиф Александрович

Мать ребёнка: не указана

Высочаны, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Младова Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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