Баранов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Баранов Иосиф Александрович
Мать ребёнка: не указана
Высочаны, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Младова Вера Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно