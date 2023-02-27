(Малыхина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Малыхин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рагозин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Рагозин Матвей
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рагозин Василей
Отец ребёнка: Рагозин Матвей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Рагозин Матвей
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рагозин Андрей
Отец ребёнка: Рагозин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Матвей
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно