(Малыхина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малыхина) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Малыхин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рагозин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Рагозин Матвей

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рагозин Василей

Отец ребёнка: Рагозин Матвей

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Рагозин Матвей

Рождение ребёнка
1771

Сын: Рагозин Андрей

Отец ребёнка: Рагозин Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Матвей

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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