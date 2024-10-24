Георгий (Егор) Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1886
Жена: Ульяна Ильинична
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1889
Дочь: Мария Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
27.04.1894
Сын: Николай Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
20.02.1897
Сын: Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Ульяна Ильинична
Смерть
Неизвестно