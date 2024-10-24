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Георгий (Егор) Васильевич

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Ульяна Ильинична

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1889

Дочь: Мария Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Ульяна Ильинична

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Ульяна Ильинична

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1894

Сын: Николай Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Ульяна Ильинична

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1897

Сын: Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Ульяна Ильинична

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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