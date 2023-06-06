Гумерова (Гумерова) Гильминиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумерова (Гумерова) Гильминиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799

Сын: Базангулов Гайнулла

Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул

Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Базангулов Хабибулла

Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул

Рождение ребёнка
1825

Сын: Базангулов Абдулкарим

Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул

Рождение ребёнка
1837

Сын: Базангулов Мухаметгали

Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Базангулова Хубижихан

Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллакулыев Базангул

Смерть
Неизвестно