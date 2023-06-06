Гумерова (Гумерова) Гильминиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Базангулов Гайнулла
Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Базангулов Хабибулла
Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Базангулова Хубижихан
Отец ребёнка: Аллакулыев Базангул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллакулыев Базангул
Смерть
Неизвестно