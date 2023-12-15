(Примина) Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бакаев Александр Александрович
Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бакаева) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бакаев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич