(Примина) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Примина) Марфа Егоровна

(Примина) Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бакаев Александр Александрович

Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бакаева) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бакаев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бакаев Александр Григорьевич

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