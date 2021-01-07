Сушкова Виктория Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Виктория Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2021

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2021

Отец: Сушков Олег Сергеевич

Мать: Сушкова Алена

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