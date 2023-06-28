Моргун (Александрова) Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун (Александрова) Нина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1955

Сын: Моргун Павел Владимирович

Отец ребёнка: Моргун Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Моргун Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Моргун Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Владимир Павлович

Смерть
2016