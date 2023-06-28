Моргун (Александрова) Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1955
Сын: Моргун Павел Владимирович
Отец ребёнка: Моргун Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Моргун Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Моргун Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016