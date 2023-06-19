Лубсанов Андрей Жамсаранович
Место рождения
Дата рождения20.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1983
Рождение ребёнка
20.07.2009
Дочь: Лубсанова Дарина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2014
Дочь: Лубсанова Таисия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2016
Дочь: Лубсанова Виктория Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.2017
Дочь: Лубсанова Арина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.2017
Дочь: Лубсанова Алина Андреевна
Мать ребёнка: не указана