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Лубсанов Андрей Жамсаранович

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Место рождения

Баянгол, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

20.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1983

Отец: Лубсанов Жамсаран Бубеевич

Мать: Лубсанова Светлана Сынгеевна

Баянгол, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.07.2009

Дочь: Лубсанова Дарина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.2014

Дочь: Лубсанова Таисия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2016

Дочь: Лубсанова Виктория Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.2017

Дочь: Лубсанова Арина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2017

Дочь: Лубсанова Алина Андреевна

Мать ребёнка: не указана