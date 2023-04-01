Александр Касаткин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Касаткин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1928

Сын: Косаткин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Павел Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Константин Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Дарья

Смерть
Неизвестно
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