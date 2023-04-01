Александр Касаткин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1928
Сын: Косаткин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Павел Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Константин Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Дарья
Смерть
Неизвестно