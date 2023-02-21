Баранова (Васина) Федора Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1910 ст.
Дата смерти11.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910 ст.
Отец: Васин Трофим Семенович
Мать: Васина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
09.03.1932
Дочь: Черненко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Алексеевич
Род. в д. Острог, Балахтинский район
Смерть
11.01.1989
Витебск, Витебская область