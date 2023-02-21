Баранова (Васина) Федора Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Васина) Федора Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1910 ст.

Дата смерти

11.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910 ст.

Отец: Васин Трофим Семенович

Мать: Васина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
09.03.1932

Дочь: Черненко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Алексеевич

Род. в д. Острог, Балахтинский район
Смерть
11.01.1989
Витебск, Витебская область
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