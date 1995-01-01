Родионов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти?.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Галина Петровна
Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Родионов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Родионова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1995
Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область