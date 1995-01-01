Родионов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Галина Петровна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Родионов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Родионова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Галина Петровна

Смерть
?.01.1995
Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область
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