Трутнев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1960
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трутнев Иван Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.03.1960
Пятницкое, Шумилинский район, Витебская область