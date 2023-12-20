Трутнев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрутнев Филипп

Трутнев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трутнев Иван Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.03.1960
Пятницкое, Шумилинский район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.