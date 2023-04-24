Кузминых (Лосева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузминых (Лосева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Берёзовский, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Василий Давыдович

Мать: не указана

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузминых сын

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузминых Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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