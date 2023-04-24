Кузминых (Лосева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Василий Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузминых сын
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузминых Неизвестно
Смерть
Неизвестно