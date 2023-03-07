Шатунов Тихон (Тихонко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Тихон (Тихонко) Михайлов

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Место рождения

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Шатунов (шетунов) Михаил

Мать: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Шатунов Тит (Титко) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Шатунов Федор (Фетка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Шатунов Павел (Пашка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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