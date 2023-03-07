Шатунов Тихон (Тихонко) Михайлов
Место рожденияпоч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Шатунов (шетунов) Михаил
Мать: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Шатунов Тит (Титко) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Шатунов Федор (Фетка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Шатунов Павел (Пашка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678