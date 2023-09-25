Зимина (Падчина) Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Падчина) Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Герман Игоревич

Рождение ребёнка
25.08.2017

Дочь: Зимина Арина Германовна

Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич

Рождение ребёнка
23.11.2019

Дочь: Зимина Алиса Германовна

Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич

Рождение ребёнка
19.03.2021

Дочь: Зимина Кира Германовна

Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич

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