Зимина (Падчина) Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.2017
Дочь: Зимина Арина Германовна
Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич
Рождение ребёнка
23.11.2019
Дочь: Зимина Алиса Германовна
Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич
Рождение ребёнка
19.03.2021
Дочь: Зимина Кира Германовна
Отец ребёнка: Зимин Герман Игоревич