Моисеенко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1923
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923
Отец: не указан
Мать: Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1945
Дочь: Волкова Алефтина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1950
Дочь: Моисеенко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015