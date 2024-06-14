Моисеенко Мария Михайловна 15.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1923

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1945 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923

Отец: не указан

Мать: Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1945

Дочь: Волкова Алефтина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.03.1950

Дочь: Моисеенко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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