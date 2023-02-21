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Отроков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отроков Василий Прокопович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отроков Роман Васильевич

Мать ребёнка: Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отроков Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отроков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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