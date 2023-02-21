Отроков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отроков Василий Прокопович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отроков Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отроков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно