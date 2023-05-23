Литвиненко (Литвиненко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Литвиненко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1929 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галкина Матрена

Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма