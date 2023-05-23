Литвиненко (Литвиненко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галкина Матрена
Отец ребёнка: Литвиненко Кузьма
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно