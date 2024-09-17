Каюмов Ринат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1988
Дочь: Нурмухаметова (Каюмова) Альбина
Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Гузалия
Рождение ребёнка
Около 30.03.1992
Дочь: Гилимшина (Каюмова) Эльвера
Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Гузалия