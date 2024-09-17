Каюмов Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Ринат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюмова (Саляхова) Гузалия

Рождение ребёнка
22.07.1988

Дочь: Нурмухаметова (Каюмова) Альбина

Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Гузалия

Рождение ребёнка
Около 30.03.1992

Дочь: Гилимшина (Каюмова) Эльвера

Мать ребёнка: Каюмова (Саляхова) Гузалия

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