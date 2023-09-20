Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1899
Дата смерти12.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1899
Отец: Порошин Андреан
Мать: Васса Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1926
Рождение ребёнка
09.08.1928
Рождение ребёнка
27.08.1930
Рождение ребёнка
06.02.1932
Рождение ребёнка
25.02.1934
Рождение ребёнка
25.06.1936
Рождение ребёнка
1942
Смерть
12.06.1966