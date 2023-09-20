Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1899

Дата смерти

12.06.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1899

Отец: Порошин Андреан

Мать: Васса Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
09.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
27.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
06.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
25.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
25.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целоусов Никанор Степанович

Смерть
12.06.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.