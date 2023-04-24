Румянцев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1906 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906 ст.
Рождение ребёнка
10.05.1933
Сын: Румянцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична
Титово, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1935
Дочь: Шмелева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
09.08.1937
Сын: Румянцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939