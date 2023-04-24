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Румянцев Иван Павлович

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Место рождения

Молостово, Бореевская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

17.06.1906 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906 ст.

Отец: Румянцев Павел Иванович

Мать: Румянцева Елизавета Ивановна

Молостово, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1933

Сын: Румянцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична

Титово, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1935

Дочь: Шмелева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1937

Сын: Румянцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Анастасия Фоминична

Смерть
1939
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