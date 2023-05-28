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Калинин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Калинин Тимофей

Мать: Калинина Соломонида

Рождение ребёнка
1934

Сын: Калинин Николай Иванович

Мать ребёнка: Калинина Александра

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Калинина Александра

Мать ребёнка: Калинина Александра

Рождение ребёнка
05.08.1938

Дочь: Королева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Александра

Смерть
1941