Калинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Калинин Тимофей
Мать: Калинина Соломонида
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Калинина Александра
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Калинина Александра
Мать ребёнка: Калинина Александра
Рождение ребёнка
05.08.1938
Дочь: Королева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Александра
Смерть
1941