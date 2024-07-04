Харитонов Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1853
Дочь: Харитонова Гликерия Зиновьевна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
12.03.1855 ст.
Дочь: Харитонова Дарья Зиновьевна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область