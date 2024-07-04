Харитонов Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Зиновий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1853

Дочь: Харитонова Гликерия Зиновьевна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Рождение ребёнка
12.03.1855 ст.

Дочь: Харитонова Дарья Зиновьевна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

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