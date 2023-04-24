Рудык Марина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудык Марина Фёдоровна

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Место рождения

Липовец, Вінницька область

Дата рождения

С 1860 по 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Рудык Михаил Антонович

Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Рудык Моисей Антонович

Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич

Липовец, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Рудык Иван Антонович

Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич

Липовец, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудык Антон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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