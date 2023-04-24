Рудык Марина Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияС 1860 по 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Рудык Иван Антонович
Отец ребёнка: Рудык Антон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно