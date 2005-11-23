Ковригин Владимир Тимофеевич
Место рождениядеревня Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область
Дата рождения15.01.1938
Дата смерти23.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ковригина Идия Георгиевна
Смерть
23.11.2005
Крутая Горка, город областного подчинения Омск, Омская область