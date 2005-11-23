Ковригин Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригин Владимир Тимофеевич

Место рождения

деревня Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.01.1938

Дата смерти

23.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ковригина Идия Георгиевна

Смерть
23.11.2005
Крутая Горка, город областного подчинения Омск, Омская область
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