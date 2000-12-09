Куничева Анна (Фрида) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти09.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924
Отец: Руди Николай
Рождение ребёнка
12.10.1943
Дочь: Петухова Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Куничева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
15.10.1947
Сын: Куничев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
28.08.1950
Дочь: Харитонова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1966
Сын: Куничев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2000