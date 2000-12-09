Куничева Анна (Фрида) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куничева Анна (Фрида) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

09.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: Руди Николай

Мать: Руди Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1943

Дочь: Петухова Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Куничева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
15.10.1947

Сын: Куничев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
28.08.1950

Дочь: Харитонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Куничев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Куничев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куничев Михаил Георгиевич

Смерть
09.12.2000
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