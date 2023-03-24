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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кузнецов Тимофей
Отец ребёнка: ?
с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузнецов Александр
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: ?