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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузнецов Тимофей

Отец ребёнка: ?

с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузнецов Александр

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кузнецов Стефан (Степан)

Отец ребёнка: ?

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