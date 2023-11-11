Александрова Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1971
Дочь: Николаева Алёна Геннадьевна
Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович
Рождение ребёнка
23.10.1972
Дочь: Иванова Наталия Геннадьевна
Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович
Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1974
Сын: Александров Юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович
Смерть
Неизвестно