Александрова Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Роза Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1971

Дочь: Николаева Алёна Геннадьевна

Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович

Рождение ребёнка
23.10.1972

Дочь: Иванова Наталия Геннадьевна

Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1974

Сын: Александров Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Александров Геннадий Елизарович

Смерть
Неизвестно
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