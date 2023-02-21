Кузнецов Демьян
Место рожденияВоробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Дата рождения1892
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Кузнецов Антон
Мать: Кузнецова Татьяна
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
09.09.1909
Сын: Кузнецов Иоанн
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
1921
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Причина смерти: Голод