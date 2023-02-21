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Кузнецов Демьян

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Место рождения

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кузнецов Антон

Мать: Кузнецова Татьяна

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
09.09.1909

Сын: Кузнецов Иоанн

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
1921
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Причина смерти: Голод
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