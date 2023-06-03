Каргин Ярослав Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Ярослав Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
1998 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1998

Сын: Каргин Сергей Ярославович

Мать ребёнка: Каргина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1998

Сын: Каргин Сергей Ярославович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Ольга Ивановна