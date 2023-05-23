Егорченко Владимир
Место рожденияЕнакиево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорченко Артем Владимирович
Мать ребёнка: Егорченко Любовь Гаврииловна
Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорченко Петр Владимирович
Мать ребёнка: Егорченко Любовь Гаврииловна
Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
Неизвестно