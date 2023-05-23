Егорченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорченко Владимир

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорченко Артем Владимирович

Мать ребёнка: Егорченко Любовь Гаврииловна

Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорченко Петр Владимирович

Мать ребёнка: Егорченко Любовь Гаврииловна

Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
Неизвестно