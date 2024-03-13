Бикмухаметов Дамир Лендорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966
Рождение ребёнка
16.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна
Рождение ребёнка
31.10.1992
Сын: Бикмухаметов Наиль Дамирович
Мать ребёнка: Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна