Бикмухаметов Дамир Лендорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухаметов Дамир Лендорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966

Отец: Бикмухаметов Лендор Шафикович

Мать: Бикмухаметова Файзульнизет Газиевна

Рождение ребёнка
16.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна

Рождение ребёнка
31.10.1992

Сын: Бикмухаметов Наиль Дамирович

Мать ребёнка: Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна

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