Лютиков Анатолий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1936
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1962
Дочь: Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1963
Сын: Лютиков Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1967
Дочь: Лютикова-Киселёва Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
21.03.1972
Сын: Лютиков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
24.12.1978
Сын: Лютиков Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982