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Лютиков Анатолий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1936

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1962

Дочь: Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1963

Сын: Лютиков Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1967

Дочь: Лютикова-Киселёва Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
21.03.1972

Сын: Лютиков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
24.12.1978

Сын: Лютиков Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Смерть
1982
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