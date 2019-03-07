Чернышова Назик Ануш-Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1966
Дата смерти07.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1996
Сын: Чернышов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Чернышов Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.08.2003
Сын: Чернышов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чернышов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2019