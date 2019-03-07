Чернышова Назик Ануш-Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Назик Ануш-Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1966

Дата смерти

07.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1996

Сын: Чернышов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Чернышов Александр Викторович

Рождение ребёнка
13.08.2003

Сын: Чернышов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чернышов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Александр Викторович

Смерть
07.03.2019