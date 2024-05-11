Шувагин Василий Сергеевич
Место рожденияд. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Дата рождения20.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
16.04.1906
Сын: Шувагин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мария Стаховна?
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: (Шувагина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Мария Стаховна?
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.09.1912
Сын: Шувагин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мария Стаховна?
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: (Шувагина) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Стаховна?
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
Неизвестно
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез