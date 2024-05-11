Шувагин Василий Сергеевич 20.04.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Василий Сергеевич

Место рождения

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез

Дата рождения

20.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887

Отец: Шувагин Сергей Васильевич

Мать: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Шувагин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария Стаховна?

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: (Шувагина) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Мария Стаховна?

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Шувагин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мария Стаховна?

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: (Шувагина) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Стаховна?

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
Неизвестно
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез

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