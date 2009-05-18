Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1938
Дата смерти18.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бронников Евгений Иванович
Большой Рой, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.05.2009