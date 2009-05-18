Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна 18.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1938

Дата смерти

18.05.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Евгений Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бронников Евгений Иванович

Большой Рой, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.05.2009

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